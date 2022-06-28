В воронежском райцентре школьники ходят на занятия по дырявому мосту

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Жительница Россоши Оксана пожаловалась в редакцию «Комсомолки» на ужасное состояние Северного путепровода, который еще называют Горбатым мостом. По нему проходит городская дорога местного значения. Жители обеспокоены аварийным состоянием моста через железнодорожные пути – на пешеходной дорожке вдоль ограждения в нем буквально зияют огромные дыры, куда может провалиться нога. О разрушении плит путепровода красноречиво свидетельствует и рассыпавшийся до арматуры бордюр, отделяющий пешеходов от потока машин. Дорожники латают провалы кусками металла, но их слишком много, нужен капитальный ремонт.

Фото читателя

По словам нашей читательницы, больше всего местных тревожит то, что это единственная дорога до школы, по которой ежедневно ходят ребята, рискуя получить травму.

«Комсомолка» запросила у дорожников комментарий по перспективам ремонта конструкции. В департаменте дорожной деятельности Воронежской области нам рассказали, что эта дорога и расположенные на ней искусственные сооружения переданы в оперативное управление департамента только в марте этого года. По этой причине в план ремонта на 2022 год путепровод не попал.

- Возможность выполнения ремонтных работ будет рассмотрена при формировании плана на 2023 год, - прокомментировали в департаменте.