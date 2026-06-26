На модернизацию водоснабжения в Новохоперском районе под Воронежем потребуется почти 400 миллионов рублей

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В Новохоперском районе запланированы два проекта по обновлению систем водоснабжения. Общая стоимость работ по предварительным данным превышает 392 миллиона рублей. Об этом свидетельствует сообщение регионального министерства ЖКХ и энергетики от 26 июня.

Основная часть средств — 219 миллионов рублей — приходится на реконструкцию сетей в селе Ярки, где проживает более тысячи человек. Эта сумма утверждена заключением госэкспертизы. Финансирование планируется привлечь по областной программе капитального ремонта, но для запуска проекта району необходимо в установленные сроки подать все документы.

Второй объект — завершение шестой очереди строительства водоснабжения в селе Елань-Колено и поселках Долиновский, Подосиновка и Березовка. Стоимость оценивается в 173,3 миллиона рублей. Включение этих средств в областную инвестиционную программу станет возможным только после того, как администрация района направит бюджетную заявку. Рассмотрение вопроса перенесено на заявочную кампанию 2027–2029 годов.

Выделение бюджетных денег на оба объекта находится на стадии проработки и зависит от документов, которые должны подготовить местные власти.

Кстати, месяцем ранее сайт VRN.KP сообщал, что жители Новохоперска месяцами не могли использовать воду из-под крана — из труб текла жидкость с примесями глины и песка. На проблему даже обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал срочный доклад от местных следователей.

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