НовостиПроисшествия28 мая 2026 18:22

Бастрыкин потребовал доклад из-за глины и песка в кранах жителей Воронежской области

Жители Новохоперска не могут использовать воду из-за ее ужасного состояния
Анастасия АСТАШОВА
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Михаилу Селюкову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жители Новохоперска Воронежской области месяцами не могут использовать воду из-под крана — из труб течет жидкость с примесями глины и песка. На проблему обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал срочный доклад от местных следователей. Об этом сообщила пресс-служба СКР 28 мая.

Как выяснилось, жизненно необходимый ресурс поступает в дома людей непригодным для бытовых нужд. Воду невозможно использовать ни для питья, ни для приготовления еды, ни даже для купания. К тому же подача воды идет с постоянными перебоями. Местная ресурсоснабжающая организация, по словам жителей, не предпринимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию.

После жалоб в соцсетях Следственное управление по Воронежской области уже возбудило уголовное дело. Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Михаилу Селюкову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

