В Воронеже нанесли двойную сплошную полосу на участке Плехановской, где пройдет линия метробуса

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже подрядная организация приступила к корректировке схемы движения на улице Плехановской в связи с началом реализации проекта метробуса.

Ранее мэр Сергей Петрин уже рассказывал в мессенджере МАХ о подготовке к запуску первой линии и предстоящих изменениях в схеме дорожного движения.

- При движении от площади Ленина в направлении главного корпуса ВГУ будут закрываться левые повороты. Ночью подрядная организация уже начала обновлять разметку – на участке нанесена двойная сплошная, запрещающая поворачивать с Плехановской на улицы Дзержинского и Орджоникидзе. При этом выезд с этих улиц на Плехановскую сохранен, - поделился Сергей Петрин.

Фото мэрии Воронежа

Теперь дорожники перенесут пешеходный переход от улицы Дзержинского, он станет ближе к Орджоникидзе. Кроме того будет обозначена выделенная полоса, где вскоре установят делиниаторы, а также демаркированы парковочные места.

Глава города попросил водителей быть внимательными в зоне проведения работ. А в случае временного отсутствия разметки на отдельных участках - руководствоваться требованиями и предписаниями существующих дорожных знаков.

Напомним, выделенная полоса метробуса будет обособлена от остального транспорта делиниаторами за исключением зон въезда и выезда с прилегающих территорий. На участках «выделенки» установят камеры, которые будут фиксировать не только нарушителей, заезжающих на полосу, но и автобусы, которые будут ее покидать.