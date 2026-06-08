Сергей Петрин рассказал об изменении схемы движения в связи с появлением метробуса

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Перед началом реализации проекта метробуса глава города предложил воронежцам поделиться волнующими их вопросами, которые связаны с изменением схемы движения на улице Плехановской и Московском проспекте. Мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ ответил на основные из них.

- Что касается платных парковок и заездных карманов на улице Плехановской – их полностью уберем,- поделился глава города. - По поводу расположения линии метробуса в крайней правой полосе. Мы детально прорабатывали все возможные варианты запуска общественного транспорта по центру проезжей части, но это вызовет сложности в реализации проекта.

Главной проблемой, по словам мэра, являются существующие в Воронеже геометрические параметры улиц, которые не позволяют обустроить всю необходимую инфраструктуру. Например, нет возможности оборудовать пешеходные переходы у каждой остановки метробуса. Также физически невозможно разместить выделенную полосу по центру. Это неизбежно потребует сжатия остальных рядов, либо их ликвидации.

Как ранее уже сообщал Сергей Петрин, выделенная полоса метробуса будет обособлена от остального транспорта делиниаторами. Исключение составят только зоны въезда и выезда с прилегающих территорий. При этом установленные на участках «выделенки» камеры будут фиксировать не только нарушителей, заезжающих на полосу, но и автобусы, которые будут ее покидать.

Для организации зимней уборки выделенных полос метробуса от снега специалисты предложили несколько вариантов. Один из них предполагает осенний демонтаж делиниаторов с их последующей установкой весной.

Воронежцев тревожит и перспектива запрета левых поворотов и выездов с дворовых территорий. Мэр уточнил, что левые повороты закроют лишь на участке улицы Плехановской от площади Ленина до главного корпуса ВГУ (в направлении вуза). На других участках следования метробуса они сохранятся. Также дополнительный левый поворот планируется ввести с Московского проспекта на улицу 45-й Стрелковой Дивизии.

Ответил мэр и на вопросы об организации заездов во дворы. Доступ транспорта во все дворы сохранится.

- Для домов № 43 и № 45 на улице Плехановской, о которых писали, сохраняется въезд и выезд со стороны улиц 3-го Интернационала и Войкова. Установка вдоль улицы Плехановской бордюрного камня позволит снизить количество ливневых вод от проезжей части к дворовой территории.

Еще одним новшеством схемы движения станет ограничение проезда между домами № 10 и № 12 на Московском проспекте. Доступ к ним существует с улицы Алексея Геращенко.

- Улица Электросигнальная станет односторонней только на участке от Московского проспекта до здания МФЦ. Таким образом, доступ для бизнес-центра или строящихся жилых комплексов ограничен не будет,- заверил Сергей Петрин.

Останется и привычный разворот на пересечении Московского проспекта и улицы Лидии Рябцевой. По словам мэра, предлагаемая корректировка схемы движения позволит убрать конфликтную точку на выезде с улицы Электросигнальной на Московский проспект.