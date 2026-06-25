Гендиректор воронежского «Факела» готов искать деньги, чтобы заполучить Дзюбу

Артем Дзюба (№ 22). Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор воронежского «Факела» Дмитрий Кондратов 25 июня на встрече с журналистами признался, что приложил бы все силы, чтобы клуб пополнил лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба.

- Я бы хотел поговорить с Артемом Дзюбой, но я знаю его позицию прямо сейчас. Пока он не готов рассматривать новые предложения. Но Артем – боец, и может быть, завтра ему захочется снова играть. И тогда я готов пройтись по партнерам, попросить на него деньги, и думаю, что кто-нибудь даст. Для «Факела» Дзюба мог бы стать одновременно имиджевым и спортивным усилением. Мы ведь видели, как он играл в «Акроне», и видели, что он по-прежнему готов приносить пользу. И в раздевалке Артем бы нам сильно помог.

Кондратов добавил, что ему симпатичнее некая смесь – усиливать состав бойцами с опытом, как Дзюба, и молодыми парнями, которые могут в теории стать любимцами воронежской публики или же пополнить клубную казну за счет продажи.

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