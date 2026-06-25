Дмитрий Кондратов. Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

25 июня новоиспеченный генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов на встрече с местными журналистами рассказал о своем карьерном пути, который привел его в Воронеж.

Биография Дмитрия Кондратова

36-летний функционер родился в Тбилиси во время начала развала Советского союза.

- У меня дед десантник, и когда наши войска выводили из Грузии, моя семья переехала в Краснодар. А брат отца из Тбилиси перебрался в Воронеж. Я же до 11 лет жил в Краснодаре, затем были четыре года в Нижнем Новгороде, а уже оттуда мы переехали в Москву, - вспоминает Дмитрий Кондратов.

В столице отучился на кафедре спортивного права государственной юридической академии им О.Е. Кутафина.

- По работе в рамках реализации каких-то проектов на время приходилось переезжать, но это были краткосрочные перемещения, нет смысла их вспоминать. Поэтому как такового родного города у меня нет, но я с теплотой вспоминаю Нижний Новгород. Особенно мне нравится местная набережная, - отметил Кондратов.

От Олимпиады до РФС

После окончания юридической академии он трудился на Олимпиаде-2014, занимался ТВ-правами.

Затем открыл юридическую компанию по помощи футболистам. Познакомился с профсоюзом футболистов во главе с Александром Зотовым, был его советником. Научный руководитель Кондратова предложил ему войти в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. До 2021 года он путешествовал по разным юридическим органам.

Дмитрий Кондратов. Фото предоставлено ФК "Факел" Воронеж.

Дружба с Дмитрием Сергеевым позволила переименовать «Нижний Новгород» в «Пари НН». После ухода из нижегородского клуба получил ряд предложений, но всякий раз что-то не состыковывалось. В итоге 19 июня Дмитрий Кондратов возглавил «Факел». Свой выбор новый гендир объяснил достаточно просто:

- Потому что власти региона одобрили идею экспериментировать и рисковать. Я такое люблю. Обычно подход иной: «У нас все хорошо, продолжаем как есть, ничего менять не надо». Но если ничего менять не надо, то зачем производить какие-то кадровые перестановки? Меня подкупило понимание властей, что раз в Воронеже нет много денег, то нужно что-то придумывать. Вот я и здесь.