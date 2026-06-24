Власти напомнили воронежцам, как действовать в случае ракетного удара

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Региональные власти напомнили воронежцам, как вести себя в случае ракетного удара. Сохраняйте инструкцию, она поможет сохранить жизнь.

Если вы в момент объявления тревоги находитесь дома, выйдите в комнату без окон - коридор, ванную, туалет, кладовую.

Если сирены застигли вас на улице, зайдите в ближайшие паркинг, подземный переход, здания и укройтесь на нижних этажах. Не пользуйтесь лифтами.

Если вы в транспорте, выйдите на улицу и укройтесь на нижних этажах ближайших зданий, паркинге или подземном переходе.

И ожидайте отбоя опасности.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 22 июня на Воронеж произошла ракетная атака, погибли пять человек, многие получили ранения. Соблюдайте рекомендации спасателей.