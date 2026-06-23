После ракетного удара в Воронежской области объявили трехдневный траур

В дни траура на территории области приспустят государственные флаги Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева..

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил трехдневный траур с 23 по 25 июня после ракетной атаки ВСУ, которая унесла жизни пятерых мирных жителей. Решение было принято на заседании оперативного штаба, где обсуждали последствия самого тяжелого удара по региону за последнее время. Об этом глава региона сообщил 23 июня.

В дни траура на территории области приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано убрать из эфира развлекательные программы и отменить праздничные мероприятия. Губернатор подчеркнул, что власть сделает все возможное для помощи пострадавшим, которых, по предварительным данным, десятки. Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил жителей других регионов за слова поддержки.

Глава региона обратил внимание, что удар пришелся на День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Он назвал это проявлением особого цинизма со стороны врага, чья задача — посеять панику и страх:

— Их задачей было — вызвать панику и страх. Но они, украинские и западные глупцы, сейчас никак не могут понять, что своими террористическими действиями вызвали с нашей стороны только большие негодование и решительность.

Александр Гусев заявил, что каждый причастный к преступному приказу понесет наказание, и выразил уверенность, что российские воины дадут достойный ответ.