Под Воронежем в реке Дон нашли тело мужчины

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхнемамонском районе местные жители достали из реки Дон тело неизвестного мужчины. Трагедия произошла 22 июня в селе Гороховка — погибшего обнаружили в воде. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 23 июня.

— Сообщение в дежурную службу Главного управления МЧС поступило в 19:00. Личность погибшего пока не установлена, — добавили в ведомстве.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Железнодорожном районе Воронежа при пожаре в девятиэтажке пострадали 35-летняя женщина и трехлетний мальчик. Возгорание в квартире на 5-м этаже дома № 71 по улице Минской произошло днем 22 июня.

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