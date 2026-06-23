35-летняя женщина и трехлетний мальчик пострадали при пожаре в Воронеже

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Воронежа при пожаре в девятиэтажке пострадали 35-летняя женщина и трехлетний мальчик. Возгорание в квартире на 5-м этаже дома № 71 по улице Минской произошло днем 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС 23 июня.

— Женщина получила ожоги 50–59 % тела средней степени тяжести — ее госпитализировали в областную клиническую больницу № 1. Ребенок надышался продуктами горения, его доставили в Воронежскую областную детскую клиническую больницу № 1, — уточнили в ведомстве.

Сообщение спасателям поступило в 10:56. В двухкомнатной квартире загорелись домашние вещи в коридоре — площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Огонь удалось полностью потушить к 11:20. На месте работали пять отделений пожарных — всего 18 человек и 5 единиц техники.

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