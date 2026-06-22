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НовостиОбщество22 июня 2026 12:28

В Воронеже ограничили проезд еще по двум улицам Железнодорожного района

Нельзя проехать по Переверткина и Старых большевиков, автобусы пустили по Обручева
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже после воздушной атаки 22 июня также временно ограничили движение по улицам Переверткина и Старых большевиков - на участке от улицы Остужева до улицы Димитрова.

- Общественный транспорт проследует по улице Обручева, - отметили в городской администрации.

Напомним, ранее ограничили проезд автотранспорта на участке Ленинского проспекта - от улицы Остужева до улицы Димитрова. Временно изменили и схему движения автобусов - как они проследуют читайте на сайте VRN.KP.RU.

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