В воронежском райцентре смерть мальчика после тренировки привела к уголовному делу

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Смерть ребенка в воронежских Семилуках привела к уголовному делу. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 15 июня 10-летнему мальчику стало плохо после тренировки в спорткомплексе, он упал и посинел. Ребенку начали оказывать помощь на месте и вызвали «скорую». Приехавшие медики по пути в больницу продолжили реанимационные мероприятия, но когда привезли мальчика в медучреждение, он умер.

К выяснению причин смерти несовершеннолетнего подключились следователи.

- По факту смерти 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъята и изучается необходимая документация, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти несовершеннолетнего. Устанавливают все обстоятельства, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.