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В соцсетях жители воронежских Семилук сообщили о смерти 10-летнего ребенка после тренировки в спорткомплексе. Трагедия произошла 15 июня ближе к вечеру.

Юный спортсмен пришел на занятия боксом. Но внезапно упал и потерял сознание. Ребенку начали оказывать помощь на месте и в 16.53 вызвали «скорую» по 112. Звонившие сообщили, что мальчик «посинел и не дышит».

Приехавшие медики по пути в больницу продолжили реанимационные мероприятия, но когда привезли мальчика в медучреждение, он умер.

- В 16.57, когда медики прибыли на место, очевидцы оказывали ребенку сердечно легочную реанимацию. В связи с близостью Семилукской райбольницы, бригада «скорой» приняла решение экстренно транспортировать ребенка, оказывая реанимационные действия в машине по пути в медучреждение. В 17.05 пациента доставили в реанимационное отделение, однако на момент поступления у него наступила клиническая смерть. К сожалению, проводимые в течение 54 минут реанимационные мероприятия не принесли результата, констатирована биологическая смерть, - сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области.

К выяснению причин смерти несовершеннолетнего сразу же подключились воронежские следователи. Завели уголовное дело - из-за причинения смерти по неосторожности.

- Провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъята и изучается необходимая документация, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти ребенка. Устанавливают все обстоятельства происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.