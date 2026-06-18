. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже днем 18 июня объявили тревогу из-за прямой угрозы удара БПЛА. В 16:23 губернатор Александр Гусев подтвердил работу систем оповещения и призвал жителей немедленно предпринять меры безопасности.

Глава региона потребовал от горожан срочно пройти в укрытия или закрытые помещения, держаться подальше от окон и остекленных конструкций. При визуальном обнаружении дрона необходимо покинуть зону прямой видимости аппарата и незамедлительно сообщить о нем по номеру 112.

Напомним, утром 18 июня губернатор сообщил, что дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и девятью районами региона были обнаружены и уничтожены 35 беспилотных летательных аппаратов.

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