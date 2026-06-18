Ночью 18 июня в Воронежской области уничтожили 35 украинских беспилотников

Фото Анастасии Асташовой Фото: из архива «КП».

В ночь на 18 июня ВСУ снова предприняли попытку массированной атаки Воронежской области. Утром четверга губернатор Александр Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и девятью районами региона были обнаружены и уничтожены 35 беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным данным, при отражении атаки никто из людей не пострадал. В одном из муниципалитетов упавшие обломки повредили остекление административного здания. На месте ЧП работают оперативные службы.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона! Жителей просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.