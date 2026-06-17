Для воронежских девятиклассников утвердили даты отмененных из-за атаки беспилотников ОГЭ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны даты сдачи ОГЭ, отмененных 16 июня в Воронеже из-за атаки БПЛА. Об этом днем 17 июня сообщили в региональном министерстве образования. Экзамены пройдут в два дня.

- В пятницу, 19 июня, ребята смогут сдать предметы, которые не требуют специализированного оснащения: географию, биологию, историю. А 3 июля - дисциплины с практической частью, где нужны компьютеры и лабораторное оборудование: физику, информатику и химию, - конкретизировали в министерстве образования Воронежской области. - Делаем все возможное, чтобы экзамены прошли в комфортной обстановке. В остальном будем исходить из оперативной обстановки в регионе.

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