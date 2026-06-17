Сорванный ОГЭ девятиклассники Воронежа напишут в резервные дни

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Прерванный в Воронеже из-за атаки беспилотников ОГЭ перенесут на резервный день. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 16 июня девятиклассникам Воронежа и Нововоронежа пришлось провести около двух часов в укрытиях вместо решения экзаменационных заданий из-за тревоги. Региональный минобр признал нецелесообразным возобновление экзамена после снятия опасности.

- Перенос экзамена на резервный день - это вынужденная мера, связанная с оперативной обстановкой. О конкретных датах сообщим в ближайшее время, получив необходимые рекомендации от федеральных коллег, - сообщила вечером 16 июня министр образования Воронежской области Наталья Салогубова. - Каждый успеет подать документы в выбранные техникумы и колледжи. Приемная кампании во всех организациях среднего профессионального образования длится до середины августа.

Сдавать ОГЭ в резервный день будут 9452 воронежских девятиклассника.