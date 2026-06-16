Ивана Мошурова утвердили в должности ректора воронежского медуниверситета

Иван Мошуров возглавил медицинский университет в статусе исполняющего обязанности ровно пять месяцев назад — 16 января Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

Иван Мошуров официально утвержден в должности ректора Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Согласно документу, руководитель избавился от приставки «и.о.» и вступил в должность с 16 июня. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Иван Мошуров возглавил медицинский университет в статусе исполняющего обязанности ровно пять месяцев назад — 16 января. До этого назначения он более 13 лет руководил Воронежским областным клиническим онкологическим диспансером. Новый ректор — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Он также возглавляет комитет по охране здоровья и демографии в Воронежской облДуме.

Напомним, что после смерти бывшего ректора ВГМУ Игоря Есауленко прошлым летом вузом в ранге «и.о.» руководил первый проректор Владимир Болотских. А в декабре 2025 года Миниздрав России утвердил трех кандидатов на пост руководителя университета. В их числе были Алексей Морозов, Алексей Чернов и Иван Мошуров.

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