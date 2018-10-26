Иван МОШУРОВ: «Многие проблемы с онкологией воронежцы сейчас могут решить, не выезжая в столицу»

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-26T02:24:31+03:00

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Цифры - упрямая вещь. Уровень заболеваемости онкологией в Воронежской области сегодня выше, чем средний показатель по России. Если сравнивать, картина такая: в нашем регионе 425 человек на 100 000 населения имеют злокачественные новообразования, а по стране - 400. Всего на учете у воронежских онкологов сегодня

68 000 человек (каждый 35-й житель области). Но на самом деле в ситуации, поясняют медики, наметились и плюсы. Ведь смертность от онкологии в Воронежской области при этом ниже, чем в среднем по стране, что говорит об успехах в лечении многих форм рака. И в целом такое движение - сокращение летальных исходов - положительная динамика. Как сегодня решают свои непростые профессиональные задачи специалисты воронежского онкодиспансера, нам рассказал его руководитель.

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«Нужно больше работать с населением»

- Воронежская онкологическая школа через 6 лет отпразднует 100-летие. Опыт наши специалисты накопили большой. Сейчас по всей России функционируют и появляются современные онкологические диспансеры, и основная масса больных лечится в них. Есть и федеральные центры - имени Блохина, Герцена, Петрова. Но и в регионах уровень высокий, - поясняет Иван Петрович.

Сегодня в Воронеже действует трехуровневая система оказания помощи онкобольным. Начальный уровень - кабинеты первичной помощи в районных медучреждениях. Второй - межрайонные кабинеты консультаций, объединяющие по

3 - 4 муниципалитета (жителям дальних районов уже не нужно ехать за 250 км в областной центр для обследования - первичную консультацию можно получить на месте). И третий уровень - областной диспансер, где проводят высокотехнологическое лечение. Есть и четвертый уровень, как и во всей системе здравоохранения - направление пациентов в федеральные центры.

- Ситуация, когда заболеваемость хоть и растет, но смертность при этом падает, говорит, что система в целом работает хорошо. Речь не только об онкологической службе. В небольшом селе никто не знает жителей лучше, чем врач: кто в семье и чем болел, от чего умер и т. д. Первичное звено - фельдшеры, врачи - очень важно. Основную его часть мы сейчас обучаем на онконастороженность, определение симптомов. Если внимательно собрать анамнез, первые признаки онкологии можно выявить. Бывают, конечно, бессимптомные пациенты, но это редкость. Недавно смотрел исследование женщины, у которой весь организм был поражен. Спрашиваю: «Где же вы были раньше?» А она мне: «Я и сейчас чувствую себя хорошо». А когда расспросил ее, оказалось, еще год назад были признаки. Слабость, кашель, изжога... И нужно было идти к врачу, - добавляет главврач. - Мы разработали специальный опросник. Человек, отвечая на него, акцентирует внимание на определенных моментах. Такие анкеты должны сегодня быть во всех семьях. А у нас люди считают, что лучше не думать о болезнях, тогда и не заболеешь. Но если не заниматься профилактикой, никаких денег не хватит на лечение! И никакие новые диспансеры не помогут. Сегодня нужно больше работать с населением, информировать людей, заниматься профилактикой, чтобы как можно раньше выявлять онкологию. Конечно, успешное лечение опухоли зависит от ее вида и локализации, но… Каждый человек - космос, индивидуум со своим генотипом, наследственностью. Есть вещи, не поддающиеся научным объяснениям. Можно лечить пациента дорогими лекарствами, а результата не будет. А бывают случаи, когда на очень серьезной стадии человек принимает обычные препараты и они ему помогают. Все мы абсолютно разные. Но полагаться на случай нельзя! Каждый человек должен знать: нужно регулярно обследоваться и соблюдать назначенное лечение.

Сегодня воронежские онкологи делают около 8000 операций в год (Иван Мошуров на фото слева).

Больше удачных операций

- Как главный внештатный онколог департамента здравоохранения области, я также отвечаю за смертность населения региона от новообразований. Этот показатель у нас считается более низким, чем по стране, но мы будем снижать его и дальше. Президент определил дорожную карту, по которой к 2024 году нам нужно сократить смертность от онкологии по России до 185 человек на 100 тысяч населения. У нас в регионе эта цифра уже равна 182, а через шесть лет мы планируем подойти к показателю 177. Первоочередная цель сегодня -

увеличить число пациентов, которые могут прожить со своим диагнозом 5 лет и более. Другая важная задача - снизить одногодичную летальность. Сделать так, чтобы даже неизлечимо больной человек прожил больше года. В этом русле мы много работаем над улучшением качества паллиативной помощи - поддержанием основных жизненно важных функций пациентов, улучшением качества их жизни, -

поясняет Иван Петрович. - И нужно менять отношение к онкобольным! Не надо смотреть на них как на смертников. Сегодня рак можно лечить. Просто нужно искать правильный ракурс, ведь онкологическая патология - болезнь не одного органа, а организма в целом.

Воронежские онкологии рассказывает Иван Мошуров, сегодня много и удачно оперируют. За последние несколько лет они увеличили число операций с 4000 до 8000 в год. А также внедрили десятки технологий и обзавелись самым современным оборудованием. В областном онкодиспансере сегодня используются высокоэнергетические линейные ускорители, аппараты для высокодозной лучевой терапии, гипертермические и ангиографические системы, КТ и МРТ нового поколения, ультразвуковые сканеры и видеоэндоскопические комплексы. Это позволяет применять новые высокотехнологичные методы лечения. Например, брахитерапия позволяет подводить высокую дозу облучения непосредственно к злокачественным клеткам, не повреждая здоровые ткани. Метод внутриартериальной химиотерапии помогает доставлять лекарства непосредственно в опухоль, сводит к минимуму побочные эффекты. Современная видеоэндоскопическая хирургия делает операции наименее травматичными, ускоряет процесс выздоровления. Случаи, которые ранее квалифицировались как неоперабельные, переходят в класс операбельных, и пациенты получают надежду на выздоровление.

Частные медуслуги онкобольным становятся доступнее

Одна из эффективных форм работы областного онкодиспансера сегодня - государственно-частное партнерство. Эта практика используется с 2013 года. Это очень перспективное направление: местный коммерческий онкоцентр начал развивать методы диагностики и лечения, которых нет в областном диспансере.

- Мы заключили с ними договор, создали спецкомиссию. Она занимается отбором в данное медучреждение пациентов, нуждающихся в современных дорогостоящих процедурах и исследованиях. Более 2000 таких процедур в год оплачивает фонд ОМС, - рассказывает Иван Петрович. - При современном развитии медицины нельзя отторгать взаимодействие с частными клиниками. Они получают за счет наших пациентов часть своей прибыли, а мы - возможность лечить людей на максимально качественном уровне и более рационально использовать государственные деньги (например, тратить их не на дорогие аппараты, их содержание и ремонт, а на те же лекарства). Но такое сотрудничество обязательно должно контролировать государство во избежание коррупции.

…Вопрос номер один для воронежского онкодиспансера сегодня - снизить смертность среди онкобольных. А для своевременного и эффективного лечения, отмечают медики, нужны новые помещения и койки. В ближайших планах - поэтапная организация семи центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных медорганизаций области, а также модернизация и переоснащение специализированных онкологических медучреждений. На территории областного онкодиспансера отреставрируют 100-летний объект культурного наследия - здание, известное воронежцам как Дом Вигеля. Его наконец начали ремонтировать и превращать в поликлинику онкодиспансера. Это позволит медучреждению выйти на качественно новый уровень амбулаторной помощи. На эти цели выделили 427,4 млн.

рублей из областной казны. В конце следующего года стартует строительство хирургического корпуса онкодиспансера на 340 коек. Врачи рассчитывают, что благодаря новым помещениям они смогут делать еще больше операций - 10 000 вместо нынешних 8000…

- Стараемся идти в ногу со временем, каждый день изучать и осваивать новые технологии и методы лечения, чтобы наша помощь воронежцам была высокоэффективной. Сейчас есть все возможности не вариться в собственном соку, а активно обмениваться опытом и расти в профессии. Что мы и делаем, общаясь со специалистами из 40 регионов России. Главный онколог по ЦФО Андрей Каприн в последние три года регулярно проводит с нами видеоконференции, где вместе со специалистами из разных городов мы рассматриваем интересные случаи, обмениваемся мнениями, свежими идеями. У онкологов сейчас нет недостатка в профессиональной информации, есть все возможности осваивать новые технологии лечения. Поэтому и у воронежцев появляется все больше возможностей решать проблемы с онкологией, не выезжая в Москву. Врачи учатся всю свою жизнь, а для нашей специальности это особенно острая и всегда актуальная тема, ведь на кону - жизнь человека…

Автор Михаил БОБРЫШЕВ.