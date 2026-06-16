Директор воронежского музея «Костенки» Инга Шершень покинула пост после 7 лет работы

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Инга Шершень покинула пост директора воронежского музея-заповедника «Костенки» после семи лет работы и раскритиковала местных чиновников. О своем уходе она сообщила 15 июня в соцсетях.

По словам экс-директора, за эти годы в музее планировали реконструировать здание и создать исторический парк, однако проект так и не реализовали. Она отметила, что учреждению отказали даже в минимальном улучшении санитарных условий и покупке участка земли напротив. Атмосферу работы с чиновниками она сравнила со сказками Салтыкова-Щедрина.

При этом бывший руководитель подчеркнула, что благодаря команде музей добился больших успехов: выиграл четыре крупные награды, получил признание на федеральном уровне и разработал современную концепцию нового музейного пространства. Инга Шершень добавила, что оставляет инфраструктурные проблемы на совести чиновников, а наработки музея обязательно дождутся своего часа.

— Почти 7 лет — это такой долгий период, за который можно было бы сделать многое, например реконструировать здание музея и создать исторический парк. Обещанного же три года ждут, согласно пословице. Но в реалии музею отказано даже в минимальном улучшении санитарно-гигиенических условий и приобретении продающегося напротив земельного участка. Мне тяжеловато было работать в атмосфере гротескных сказок Салтыкова-Щедрина, ибо чиновники, особенно потомственные, уж очень постоянны в своих недостатках, описанных более века назад. Но благодаря энтузиазму и командной работе сотрудников, музей достойно звучит на федеральном и международном уровне, — сообщила Инга Шершень.

Напомним, Инга Шершень была на посту руководителя «Костенок» с 2020 года. Она покинула должность в связи с истечением договора. Теперь директором станет кандидат исторических наук Александр Никитин. До этого он работал на должности заместителя директора по научной работе музея-заповедника.