Директором воронежского музея-заповедника «Костёнки» станет Александр Никитин

Музей-заповедник "Костенки" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директором музея-заповедника «Костёнки» под Воронежем станет кандидат исторических наук Александр Никитин. До настоящего времени он работал на должности заместителя директора по научной работе музея-заповедника.

Александр Никитин также является членом Общественной палаты Воронежской области и руководителем регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Предшественницей Никитина на посту руководителя «Костенок» с 2020 года была Инга Шершень, которая покинула должность в связи с истечением договора.