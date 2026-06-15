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НовостиОбщество15 июня 2026 16:36

Директором воронежского музея-заповедника «Костёнки» станет Александр Никитин

Он работал в музее заместителем по научной работе
Ирина КАЗАНИНА
Музей-заповедник "Костенки"

Музей-заповедник "Костенки"

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директором музея-заповедника «Костёнки» под Воронежем станет кандидат исторических наук Александр Никитин. До настоящего времени он работал на должности заместителя директора по научной работе музея-заповедника.

Александр Никитин также является членом Общественной палаты Воронежской области и руководителем регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Предшественницей Никитина на посту руководителя «Костенок» с 2020 года была Инга Шершень, которая покинула должность в связи с истечением договора.