В Воронежской области утром 16 июня отменили ракетную опасность

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Минувшей ночью жители Воронежской области столкнулись с серией атак беспилотников и объявленной ракетной опасностью. По состоянию на 8:22 утра отбой непосредственной угрозы ударов БПЛА был объявлен по всем районам, однако общая опасность в области сохраняется. Об этом свидетельствуют сообщения губернатора Александра Гусева.

Тревожные сообщения начали поступать еще в 00:02, когда в регионе объявили общую опасность атаки БПЛА. В течение следующих часов угроза распространилась на конкретные муниципалитеты: с 2:12 сирены зазвучали в Острогожском районе, затем — в Лискинском, а к 2:41 — в Воронеже и Нововоронеже. Жителей призывали не подходить к окнам, укрыться в помещениях и при обнаружении дронов немедленно сообщать по номеру 112.

В 6:11 утра в регионе объявили ракетную опасность, которая продлилась более часа. В это время граждан просили соблюдать строгие меры безопасности: прятаться в помещениях без окон, таких как ванные комнаты или кладовые.

В 7:33 дали отбой ракетной опасности ударов БПЛА, уже в 7:50 тревога по дронам в Воронеже была объявлена вновь. Окончательно сигнал об отбое непосредственной угрозы атаки БПЛА прозвучал в 8:22.

Напомним, над регионом сбили 19 БПЛА, обломки повредили легковой автомобиль.