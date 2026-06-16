Над Воронежской областью сбили 19 беспилотников

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Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и девятью районами области обнаружили и сбили 19 БПЛА. Об этом утром 16 июня сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших нет.

— В городе обломки сбитого беспилотника незначительно повредили легковой автомобиль, — уточнил глава региона.

Прямая угроза удара БПЛА в Воронеже официально миновала. Однако на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки дронов, объявленный в полночь.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь, с 20.00 15 июня до 7.00 16 июня, силы ПВО сбили 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями.