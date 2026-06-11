«Малому бизнесу нужна предсказуемость»

Фото: пресс-служба АО "Галерея Чижова".

Законопроект, который касается предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, внесен в Государственную Думу. Речь идет о сохранении на уровне 20 миллионов рублей порога годовых доходов, после превышения которого бизнесу возникает обязанность платить НДС.

Член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Сергей Чижов (фракция «Единая Россия») назвал этот законопроект своевременным и важным для предпринимателей.

ПОДДЕРЖИВАТЬ РОСТ, А НЕ НАКАЗЫВАТЬ ЗА НЕГО

По мнению парламентария, чересчур резкое снижение порога по НДС могло бы создать для малого бизнеса эффект «налогового обрыва». Ведь добросовестный предприниматель при расширении дела может столкнуться с новой нагрузкой и серьезным усложнением администрирования.

Важно понимать, что 20 миллионов рублей – это не прибыль предпринимателя, а годовой доход бизнеса до вычета расходов.

– Это около 1,7 миллиона рублей поступлений в месяц, – уточняет Сергей Чижов.

При этом сам по себе доход в 20 миллионов рублей и даже больше еще не означает, что бизнес стал крупным и легко выдержит резкий рост налоговой и административной нагрузки.

– Когда дорожают сырье, аренда, транспорт, оборудование, коммунальные услуги и фонд оплаты труда, то доходы бизнеса в рублях могут увеличиваться даже без реального расширения дела. Предприниматель может приблизиться к налоговому порогу не потому, что стал значительно сильнее, а потому что выросла себестоимость его работы, — поясняет депутат.

В такой ситуации развитие бизнеса может превратиться для предпринимателя не в преимущество, а в риск. Компания выросла – и сразу получила более жесткие условия. Расширила производство или открыла новую точку – и столкнулась с дополнительной налоговой нагрузкой.

И подобная перспектива может подталкивать предпринимателей к искусственному сдерживанию роста, дроблению бизнеса, уходу в серые схемы или отказу от новых проектов.

РИСК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БИЗНЕСА

А это значит, что проигрывают не только сами предприниматели, но и вся экономическая цепочка. Это и работники, которые могли бы получить стабильную занятость, и территории, где малый бизнес является важной частью повседневной экономики, и бюджет, потому что устойчивые налоговые поступления невозможны без устойчивого бизнеса.

– Малый и средний бизнес – это миллионы рабочих мест, занятость в городах и районах, локальные поставщики, семейные предприятия, сервисы, без которых повседневная жизнь людей становится менее удобной, — добавляет Сергей Чижов.

К примеру, в Воронежской области более 480 тысяч человек связаны с занятостью в секторе МСП.

Малому бизнесу нужны не только меры поддержки, но и понятные правила на несколько лет вперед. Ведь в зоне риска находятся не только кафе, магазины и сервисные компании в крупных городах. Такие изменения важны и для районных предприятий, фермерских хозяйств, семейного дела, мастерских, небольших производств, поставщиков услуг, предпринимателей в малых городах и селах.

Во многих населенных пунктах именно такие компании создают рабочие места, обеспечивают жителей товарами и услугами, арендуют помещения, формируют локальные заказы, платят налоги и поддерживают экономическую жизнь там, где крупного бизнеса просто нет.

«НЕЛЬЗЯ ОСЛАБЛЯТЬ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ДОХОДЫ»

По словам Сергея Чижова, при оценке налоговых изменений важно смотреть не только на потенциальный рост доходов бюджетной системы.

– В нашем регионе в 2025 году число субъектов МСП выросло на 6,4 процента, поэтому важно не сбить этот рост слишком резким налоговым переходом, – уверен депутат.

При этом парламентарий подчеркивает: вопрос нельзя рассматривать односторонне. Перед страной стоят масштабные задачи. В их числе – оборона и безопасность, поддержка участников СВО и их семей, выполнение социальных обязательств, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, промышленности и науки.

– Бюджету нужны доходы. Но сильная страна не может строиться на ослаблении тех, кто эти доходы создает, – отмечает член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы.

По мнению парламентария, сохранение порога в 20 миллионов рублей на ближайшие три года не отменяет налоговую реформу и не снимает вопрос поиска дополнительных доходов.

– Это решение дает бизнесу разумную паузу и больше определенности. А для предпринимателя предсказуемость сегодня не менее важна, чем прямая финансовая поддержка. Он должен понимать правила хотя бы на несколько лет вперед, – считает Сергей Чижов.

В последние годы в стране последовательно выстраивался курс на легализацию и развитие предпринимательства: упрощение процедур, цифровые сервисы, снижение избыточного контроля, поддержку малого и среднего бизнеса.

– И налоговая политика должна закреплять этот результат, а не создавать у предпринимателей ощущение, что открытость и рост автоматически приводят к новым рискам, – считает депутат.

ПОСТЕПЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТО РЕЗКОГО СКАЧКА

Кстати, Сергей Чижов еще на этапе обсуждения параметров налоговой реформы обращал внимание на риск резкого «налогового обрыва» для малого бизнеса. Изначально речь шла о снижении порога годовых доходов для уплаты НДС с 60 до 10 миллионов. Но затем был предложен более мягкий, поэтапный вариант: сначала 20 миллионов, потом 15, затем десять.

По мнению парламентария, важно не только сохранить порог в 20 миллионов рублей на ближайшие годы, но и в целом пересмотреть саму логику перехода малого бизнеса на более сложный уровень налогообложения.

Сергей Чижов выступает за более гибкий механизм, при котором предприниматель получает не резкий скачок нагрузки, а понятный переходный период.

В ответ на открытую работу, развитие дела, создание рабочих мест и вложения в экономику государство не должно встречать рост новым барьером. Необходимо помочь бизнесу пройти этот этап постепенно и предсказуемо.

Ведь если в крупной экономике существуют специальные инвестиционные контракты, особые экономические зоны, соглашения о защите капиталовложений, то можно подготовить аналогичные меры поддержки для малого и среднего бизнеса: только в более простом, цифровом и понятном формате.

– Технологический уровень налоговой службы сегодня позволяет не только контролировать, но и сопровождать добросовестных предпринимателей, помогая им расти в правовом поле, – считает депутат.

Сергей Чижов признает, что внесенный законопроект не решает всех проблем малого бизнеса. Но он дает время, предсказуемость и сигнал, что государство слышит предпринимателей.

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