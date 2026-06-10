В Воронежскую область придет жара до +33°С

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Воронежской области снова ждет жара. В День России, 12 июня, столбики термометров в регионе устремятся вверх, достигая отметки в +33°C. В самом Воронеже будет не менее жарко — воздух прогреется до +32°C. Осадков в этот день синоптики не обещают. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.

В пятницу, 13 июня, несмотря на то, что температура останется высокой (днем до +31°C по области и до +29°C в Воронеже), после обеда в столицу Черноземья и районы области могут вернуться освежающие кратковременные дожди и грозы. Ветер при этом сменит направление на западное и усилится.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что в регионе до ночи четверга, 11 июня, местами ожидаются грозы. Период метеопредупреждения действует до 02:00.

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