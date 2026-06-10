В Воронежской области продлили желтый уровень опасности из-за грозы

Кроме того, специалисты фиксируют рост пожарной опасности Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Воронежской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. Согласно данным синоптиков, в регионе до ночи четверга, 11 июня, местами ожидаются грозы. Период метеопредупреждения действует до 02:00. Об этом свидетельствует прогностическая карта ЦФО.

Кроме того, специалисты фиксируют рост пожарной опасности. С 2:00 11 июня до 18:00 13 июня в отдельных районах Воронежской области установлен IV класс.

Кстати, по данным регионального гидрометцентра, в пятницу, 13 июня, во второй половине дня также пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Ожидается, что при прохождении грозового фронта западный ветер усилится до 7–12 м/с.

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