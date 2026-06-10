Берег реки Воронеж вернули в госсобственность после незаконной приватизации

Суд признал недействительным и межевание земель, и право собственности ответчиков на водные объекты Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о застройке береговой полосы в Рамонском районе. Законность права собственности частных лиц на эти участки признана необоснованной, а решение нижестоящей инстанции оставлено в силе, и земля должна быть возвращена в государственную собственность. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 9 июня.

По данным суда, при оформлении участков в частную собственность были нарушены требования Земельного и Водного кодексов. В границы владений включили 20-метровую береговую полосу, которая по закону является территорией общего пользования и не подлежит приватизации.

Кроме того, на присвоенных землях оказались особо охраняемая природная территория — дендрологический парк «Опытный дендрарий Автон-11», а также пруд с гидротехническим сооружением (плотиной), которые имеют прямую связь с рекой Воронеж.

Сделки с данными участками аннулированы. Суд признал недействительным и межевание земель, и право собственности ответчиков на водные объекты. После того как апелляционную жалобу отклонили, постановление вступило в силу, обязывая владельцев вернуть территорию под контроль государства.