Землю у реки Воронеж забрали у собственника из-за перекрытого берега

Прежний владелец успел обнести берег забором и построить деревянный дом с мостиком

В Рамонском районе участок земли у реки Воронеж через суд вернут в государственную собственность, а проход к воде снова станет свободным для всех. Апелляционная инстанция подтвердила, что землю прибрежной полосы продали в частные руки незаконно, поэтому владельцу придется снести забор и постройки, преграждавшие путь к реке. Решение уже вступило в силу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 20 мая.

Нарушения вскрылись после проверки прокуратуры. Выяснилось, что местная сельская администрация выдала разрешение на участок с превышением полномочий. В границы частного владения попала 20-метровая береговая зона. По Водному кодексу РФ эта территория принадлежит государству, считается общественной и приватизации в принципе не подлежит.

Прежний владелец успел обнести берег забором и построить деревянный дом с мостиком, который уходит прямо вглубь реки, полностью перекрыв людям доступ к воде. Теперь все сделки купли-продажи этого участка аннулированы. Собственника обязали за свой счет демонтировать строения, убрать ограждение и привести берег с акваторией в первоначальный природный вид.

