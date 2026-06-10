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НовостиОбщество10 июня 2026 9:00

В воронежском Минобразовании ответили девятиклассникам, не расслышавшим изложение на ОГЭ

Ранее учащиеся сообщали, что из-за неразборчивой речи диктора они не могли понять содержание
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

10 июня министерство образования Воронежской области официально прокомментировало скандальную ситуацию на ОГЭ по русскому языку, произошедшую в школе № 5. Поводом для проверки стали жалобы девятиклассников: 9 июня во время проведения экзамена в аудитории № 27 текст для сжатого изложения оказался практически неразборчив из-за низкого качества записи и невнятной дикции.

В ведомстве подтвердили факт технического сбоя. Согласно служебной проверке, в начале воспроизведения действительно наблюдались проблемы с силой звука. Однако, как утверждают чиновники, приглашенный специалист оперативно перенастроил оборудование, и при повторном включении запись звучала уже громко и разборчиво.

Тем не менее, один из учеников, сидевший на последнем ряду, все же решил воспользоваться правом на апелляцию. Руководитель пункта проведения экзамена (ППЭ) разъяснил подростку последствия: в случае удовлетворения жалобы результат ОГЭ будет аннулирован, а пересдача назначена на резервный день.

На данный момент, по данным министерства, официальных апелляций о нарушении порядка проведения экзамена в ведомство не поступало. В министерстве также напомнили, что все участники ГИА могут оперативно защищать свои права по телефону горячей линии: 8 (473) 255-52-61.

Ведомство инициировало служебное расследование.