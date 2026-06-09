Воронежский школьник пожаловался Мизулиной на нарушения на ОГЭ

Екатерина Мизулина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Учащийся МБОУ СОШ №5 Воронежа обратился к Екатерине Мизулиной с просьбой осветить ситуацию, которая произошла на ОГЭ по русскому языку. Об этом директор «Лиги безопасного интернета» рассказала 9 июня в своем канале в МАКС.

Дело в том, что когда включили запись изложения в первый раз, то было очень тихо. Никто из учеников ничего не слышал. Организаторы не знали, как сделать звук громче. Лишь в конце пришел мужчина, который увеличил громкость, но ребята услышали только последнее предложение. После того, как запись прослушали во второй раз, школьники начали работать. Но включать запись в третий раз (так как в первый ничего не было слышно) организаторы отказались.

– Все начали возмущаться, в аудиторию позвали организатора. Она сказала, что мы можем написать апелляцию, но тогда наши работы аннулируются, – пояснил школьник.

После экзамена один из учеников спросил у организатора про регламент апелляции. Однако ему якобы ответили, что так как ничего плохого не произошло, то жалобу написать нельзя.

Парень же обратился к Мизулиной за информационной поддержкой.

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