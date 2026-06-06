В парках Воронежа пройдут бесплатные концерты и мастер-классы

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Продолжается фестиваль «Воронеж - это мы!». И сегодня, 6 июня, в парках пройдут развлекательные программы, которые можно посетить бесплатно.

В «Орленке» в 18.00 начнется концерт оркестра духовых инструментов «Сувенир», а в 19.00 на разных площадках запланированы открытый урок по тхэквондо ВТФ, танцевальный и тренажерный марафоны.

В Центральном парке в 18.00 начнется танцевальная программа «Песни на кассете», а в 19.00 - тренажерный марафон.

В парке «Алые паруса» в 18.00 в амфитеатре состоится концерт «Ура, каникулы!», а на других площадках - три мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству (в беседке), мастер-класс по настольному теннису, мастер-класс по баскетболу.

В парке «Танаис» пройдет программа «Здравствуй лето»: с 18.00 начнутся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и тренажерный марафон.

На площади Победы у фонтана в 18.00 - концерт ансамбля казачьей песни «Станица».

На Петровской набережной в 18.00 начнутся мастер-классы по пляжному футболу и волейболу.

На Адмиралтейской площади в 18.00 стартует танцевальная программа «Песни на кассете», а в 19.00 - киномарафон.

Напомним, в парке «Дельфин» сегодня до 21.00 проходит благотворительный фестиваль «Мы - семья».

Кстати, 6 и 7 июня в парках будут работать волонтеры онлайн голосования за объекты благоустройства Воронежа, которое проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Чем еще заняться на выходных, читайте в афише «Комсомолки».