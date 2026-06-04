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Звезды4 июня 2026 22:27

Выходные в Воронеже: под открытым небом - бесплатные концерты, показ мод и кино

«Комсомолка» подскажет, чем воронежцам заняться с 6 по 7 июня
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА

Воронежцы отметят день рождения Пушкина в необычном формате. Столица Черноземья присоединилась к Всероссийской акции «Декламируй» (6+). 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, в 17.00 в сквере у памятника поэту (пл. Ленина, 7) запланирована большая программа, которая объединит любителей поэзии, творчества и культурного наследия. Гостей ждут чтение стихотворений, творческий мастер-класс, тематический показ мод. Вход свободный.

В этот же день чуть ранее в театре оперы и балета на малой сцене состоится музыкальная читка маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (12+). Строфы из литературного шедевра прозвучат в исполнении артиста Камерного театра Андрея Мирошникова. Музыкальную атмосферу XVIII века создадут произведения великих композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Сальери и его учителя Кристофа Виллибальда Глюка. Дополнят их сочинения композитора и виртуозного скрипача Пабло де Сарасате. Музыка прозвучит в исполнении Яны Мирошниковой (скрипка) и Екатерины Задонской (фортепиано). Начало в 15.00.

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Воронежцев позвали на фестиваль «Мы семья» (0+). Благотворительный форум пройдет в субботу, 6 июня, в парке «Дельфин» (ул.Остужева, 2в). Главной темой семейного фестиваля станет «Мое любимое домашнее животное». Праздник стартует в 12.00, вход свободный.

В программе - зарядка на пирсе, выступления творческих коллективов на главной сцене. В 14.10 начнется парад семей. В течение дня в парке будут работать развлекательные площадки, мастер-классы, квесты для детей, фотозона. Завершится фестиваль в 20.00.

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ РОССИИ

6 июня в парке «Орленок» пройдет праздник в рамках Года единства народов России (0+) . С 16.00 стартует культурная программа - выступление творческих коллективов и солистов, которые представят богатую палитру музыкального искусства коренных народов нашей страны. Также пройдут мастер-классы от умельцев декоративно-прикладного творчества.

Горожане смогут познакомиться с предметами быта разных народов, послушать самобытные мелодии и песни. Юных посетителей парка ждет развлекательная программа с викторинами, танцами и играми.

В этот же вечер стартует четвертый сезон проекта «Летний РетроКинозал». В 21.00 под открытым небом воронежцам покажут один из шедевров советской киноклассики - фильм «Свинарка и пастух». 12+

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В эти выходные в Воронеже стартует ежегодный проект «Лето в Кольцовском сквере» (6+). Горожан ждут бесплатные выступления артистов филармонии под открытым небом в центре города. 6 июня пройдет концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра, а 7 июня -мужского хора «Артодокс». Начало выступлений в 18.00, вход свободный.

Отменить представления могут только из-за неблагоприятной погоды.

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПЛАТНАЯ ВЫСТАВКА

В доме архитектора работает бесплатная выставка в рамках Платоновского фестиваля. Художница из Азова Варвара Кулешова показывает «Приготовление угля» (12+) - абстрактные полотна, которые погружают в особый художественный ландшафт.

Уголь на выставке - не просто материал. В нем хранится память земли и деревьев, соединение природной энергетики и напряженной человеческой работы. Для Андрея Платонова уголь был важен и как вещество, и как метафора - слоев реальности, духа, постоянной трансформации. Его тексты полны контрастов, тени и света - того, что так близко монохромной палитре Варвары Кулешовой.

Выставка продлится до 13 июня, вход свободный.

фото Платоновского фестиваля

фото Платоновского фестиваля

ЗАКУЛИСЬЕ ТЕАТРА

Закулисье пяти театров столицы Черноземья можно увидеть на выставке «Создатели миров» в музее имени Крамского. Более 300 экспонатов - эскизы костюмов и кукол, макеты декораций, афиши спектаклей и личные вещи шести художников-сценографов, которые создавали и создают воронежские спектакли. Воронежцы увидят творческое наследие Валерия Кочиашвили, Юрия Гальперина, Алексея Голода, Нины Гапоновой, Елены Луценко, Александра Ечеина. 12+