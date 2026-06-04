. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА

Воронежцы отметят день рождения Пушкина в необычном формате. Столица Черноземья присоединилась к Всероссийской акции «Декламируй» (6+). 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, в 17.00 в сквере у памятника поэту (пл. Ленина, 7) запланирована большая программа, которая объединит любителей поэзии, творчества и культурного наследия. Гостей ждут чтение стихотворений, творческий мастер-класс, тематический показ мод. Вход свободный.

В этот же день чуть ранее в театре оперы и балета на малой сцене состоится музыкальная читка маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (12+). Строфы из литературного шедевра прозвучат в исполнении артиста Камерного театра Андрея Мирошникова. Музыкальную атмосферу XVIII века создадут произведения великих композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Сальери и его учителя Кристофа Виллибальда Глюка. Дополнят их сочинения композитора и виртуозного скрипача Пабло де Сарасате. Музыка прозвучит в исполнении Яны Мирошниковой (скрипка) и Екатерины Задонской (фортепиано). Начало в 15.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Воронежцев позвали на фестиваль «Мы семья» (0+). Благотворительный форум пройдет в субботу, 6 июня, в парке «Дельфин» (ул.Остужева, 2в). Главной темой семейного фестиваля станет «Мое любимое домашнее животное». Праздник стартует в 12.00, вход свободный.

В программе - зарядка на пирсе, выступления творческих коллективов на главной сцене. В 14.10 начнется парад семей. В течение дня в парке будут работать развлекательные площадки, мастер-классы, квесты для детей, фотозона. Завершится фестиваль в 20.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ РОССИИ

6 июня в парке «Орленок» пройдет праздник в рамках Года единства народов России (0+) . С 16.00 стартует культурная программа - выступление творческих коллективов и солистов, которые представят богатую палитру музыкального искусства коренных народов нашей страны. Также пройдут мастер-классы от умельцев декоративно-прикладного творчества.

Горожане смогут познакомиться с предметами быта разных народов, послушать самобытные мелодии и песни. Юных посетителей парка ждет развлекательная программа с викторинами, танцами и играми.

В этот же вечер стартует четвертый сезон проекта «Летний РетроКинозал». В 21.00 под открытым небом воронежцам покажут один из шедевров советской киноклассики - фильм «Свинарка и пастух». 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В эти выходные в Воронеже стартует ежегодный проект «Лето в Кольцовском сквере» (6+). Горожан ждут бесплатные выступления артистов филармонии под открытым небом в центре города. 6 июня пройдет концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра, а 7 июня -мужского хора «Артодокс». Начало выступлений в 18.00, вход свободный.

Отменить представления могут только из-за неблагоприятной погоды.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПЛАТНАЯ ВЫСТАВКА

В доме архитектора работает бесплатная выставка в рамках Платоновского фестиваля. Художница из Азова Варвара Кулешова показывает «Приготовление угля» (12+) - абстрактные полотна, которые погружают в особый художественный ландшафт.

Уголь на выставке - не просто материал. В нем хранится память земли и деревьев, соединение природной энергетики и напряженной человеческой работы. Для Андрея Платонова уголь был важен и как вещество, и как метафора - слоев реальности, духа, постоянной трансформации. Его тексты полны контрастов, тени и света - того, что так близко монохромной палитре Варвары Кулешовой.

Выставка продлится до 13 июня, вход свободный.

фото Платоновского фестиваля

ЗАКУЛИСЬЕ ТЕАТРА

Закулисье пяти театров столицы Черноземья можно увидеть на выставке «Создатели миров» в музее имени Крамского. Более 300 экспонатов - эскизы костюмов и кукол, макеты декораций, афиши спектаклей и личные вещи шести художников-сценографов, которые создавали и создают воронежские спектакли. Воронежцы увидят творческое наследие Валерия Кочиашвили, Юрия Гальперина, Алексея Голода, Нины Гапоновой, Елены Луценко, Александра Ечеина. 12+