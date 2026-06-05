В Воронеже родители посадили малыша за руль заведенной «Лады», которая въехала в детскую горку

Полицейские установили детали случившегося и привлекли отца ребенка к административной ответственности Фото: Предоставлено.

Как выяснили полицейские, 4 июня в 18:45 в воронежском ЖК «Скандинавия» 36-летний владелец «Лады Гранты» припарковал машину во дворе дома №39 по улице Автоматчиков, оставив двигатель включенным. В салоне находились его супруга и маленький ребенок. Женщина посадила малыша на водительское кресло, где он начал играть с рулем. В этот момент автомобиль тронулся с места и въехал на детскую площадку. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» сообщили в региональном ГУ МВД 5 июня.

Полицейские установили детали случившегося и привлекли отца ребенка к административной ответственности. На мужчину составили протоколы по трем статьям КоАП РФ: за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, а также за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

На данный момент инспекторы продолжают проверку всех обстоятельств и причин произошедшего.