«Чудо, что никто не пострадал»: в Воронеже малыш за рулем авто протаранил детскую площадку

Мать во время ДТП якобы присутствовала в салоне на пассажирском сиденье Фото: Предоставлено.

В Воронеже во дворе жилого комплекса «Скандинавия» (переулок Автоматчиков, дом №39) ДТП чудом не закончилось трагедией. Со слов очевидцев, двухлетний ребенок оказался за рулем белого автомобиля «Лада», который внезапно въехал в горку на детской площадке. В игровой зоне в это время находились ребятишки. Об этом сообщили соседи из ЖК в соцсетях вечером 4 июня. В региональном ГУ МВД корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что заявление поступало.

Протаранила кусты и устремилась в зону, где играли дети

В воронежском ЖК «Скандинавия» ребенок на «Ладе» вылетел на площадку с детьми Малыш, оказавшись на водительском кресле, мог просто провернуть ключ в замке зажигания, и этого могло оказаться достаточно, чтобы машина резко тронулась с места

Согласно информации, которая распространяется в социальных сетях и домовых чатах со ссылкой на шокированных очевидцев, мать во время ДТП якобы присутствовала в салоне на пассажирском сиденье. Официально эти обстоятельства пока не подтверждены: правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить, что и как произошло.

На видео из сети можно рассмотреть, как припаркованная «Лада» внезапно перепрыгнула через бордюр, протаранила кусты и устремилась в зону, где играли дети. Один из мальчиков успел в последний момент отскочить в сторону, прежде чем машина остановилась, врезавшись в детскую горку.

Жильцы в домовом чате утверждают:

— Это ЧУДО, что никто не пострадал! Хотелось бы узнать родителей юного водителя!

двухлетний ребенок оказался за рулем белого автомобиля «Лада» Фото: Предоставлено.

«Родители юного водителя испугались не меньше»

Согласно предварительной версии, которая обсуждается жильцами, автомобиль был оснащен механической коробкой и был оставлен на передаче. Предполагается, что малыш, оказавшись на водительском кресле, мог просто провернуть ключ в замке зажигания, и этого могло оказаться достаточно, чтобы машина резко тронулась с места.

— Я даже не представляю, какой там стресс у родителей и детей, которые были в этот момент на горке и около нее - пишут соседи.

На это другой житель многоэтажки отвечает:

— Я думаю родители юного водителя испугались не меньше и во время, и после происшествия, осознавая масштаб возможных последствий.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося Фото: скриншот.

Кроме того, жители комплекса обеспокоены отсутствием на площадке защитных ограждений, которые могли бы сдержать транспортное средство. Многие в чатах задаются вопросом, кто должен нести ответственность за безопасность детей на территории двора и какое наказание может грозить взрослым в подобных ситуациях.

Подробности «КП-Воронеж» продолжает уточнять в региональной полиции.