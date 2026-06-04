Мэр Сергей Петрин: «С начала года воронежские водители получили более 2 тысяч штрафов за парковку на газонах»

Фото - мэрии Воронежа

Мэр Воронежа Сергей Петрин в своем официальном канале в мессенджере МАХ 4 июня подвел промежуточные итоги борьбы с парковкой на зеленых зонах. Он отметил, что с начала 2026 года районные административные комиссии вынесли уже более двух тысяч постановлений о нарушениях правил благоустройства.

Известен и механизм контроля: факты фиксируются как во время мониторинга территорий, так и по обращениям горожан. Этим занимаются районные управы и управление экологии с помощью специальных мобильных комплексов «Дозор-М», а также в ручном режиме.

ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ?

За оставленный на клумбе, газоне или территории с кустарниками и деревьями автомобиль предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей;

для юридических и должностных лиц — значительно выше.

Фото - мэрии Воронежа

Важный нюанс, на который обратил внимание Сергей Петрин: запрет действует даже в случае временного отсутствия травяного покрова. Такие участки продолжают сохранять статус озелененных.

- Работа направлена на то, чтобы они перестали использоваться в качестве мест стоянки и в дальнейшем могли быть восстановлены, - подчеркнул мэр.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Напомним, параллельно с борьбой за существующие газоны в Воронеже создают новые. Всего в 2026 году запланировано обустройство почти 5 гектаров газонов вдоль улиц Богдана Хмельницкого, Ленинградской, Лебедева, Кирова, 9 Января, 45-й Стрелковой Дивизии, Маршала Жукова, Ленинского и Московского проспектов и других магистралей.

Ранее на планерном совещании в мэрии руководитель управления экологии Галина Воробьева представила более широкий план развития зеленого фонда Воронежа на текущий год: планируется высадить 4,2 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников; обустроить более 11 гектаров цветников с однолетниками и многолетниками и 20 гектаров газонов (в прошлом году управы районов выполнили 7,5 га вдоль улично-дорожной сети); вырубить 4,1 тысячи аварийных и сухостойных деревьев, обрезать еще 8,5 тысяч.