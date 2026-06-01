Озеленение, метробус и капремонт: о чем речь шла на планерном совещании в мэрии Воронежа

Фото - мэрии Воронежа

Темы развития городского хозяйства обсудили на еженедельном совещании под председательством мэра Сергея Петрина. В мероприятии принял участие спикер горДумы Андрея Дьяченко. Ключевыми вопросами стали - озеленение улиц, запуск пилотной линии метробуса на Московском проспекте и планы капитального ремонта на 2026 год.

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД: 4,2 ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ И ЛЕЧЕНИЕ СТАРЫХ КАШТАНОВ

Руководитель управления экологии Галина Воробьева представила план по озеленению Воронежа. В этом году специалисты намерены: высадить 4,2 тысячи деревьев и 19 тысяч кустарников; обустроить более 11 гектаров цветников и 20 гектаров газонов; удалить около 4,1 тысячи аварийных и сухостойных деревьев, обрезать еще 8,5 тысяч.

Фото - мэрии Воронежа

Весенние работы уже проведены: новые растения появились в скверах Спортивный, Мемориальный, Есенинский, Роща Сердца, на Петровской набережной, бульварах Литературном и Кольцовском. В Советском сквере заложили аллею из 25 рябин в память о выдающихся театральных деятелях региона и народных артистах России, которые работали на сценах Воронежа.

Основной массив посадок запланирован на осень. Саженцы появятся взамен старовозрастных деревьев в центре (на улицах Фридриха Энгельса, Плехановской) и на окраинах. Особое внимание уделят лечению взрослых каштанов и прорабатывают вопрос с контейнерным озеленением проспекта Революции.

Также продолжат работы по восстановлению газонов, в этом году запланировано их обустройство общей площадью почти 5 га. В прошлом году управы районов выполнили устройство 7,5 га газонов вдоль улично-дорожной сети.

МЕТРОБУС: ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Одной из важных тем стало обсуждение проекта метробуса. Это не новый вид транспорта, а система выделенных полос, физически изолированных от общего потока. О проекте рассказала руководитель управления дорожного хозяйства Мария Фомина:

- В соответствии с поручением губернатора Александра Гусева в Воронеже начинается формирование инфраструктуры метробуса, внедряемого в сеть общественного транспорта. Улица Плехановская и Московский проспект являются одними из основных транспортных артерий города и характеризуются наиболее интенсивным пассажиропотоком. Поэтому это направление выбрано в качестве пилотного.

Первая линия протяженностью 5,5 км пройдет от главного корпуса ВГУ до Памятника Славы. Трасса займет крайнюю правую полосу в обоих направлениях. Реализация разбита на четыре этапа:

- Изменение схемы движения;

- Установка резиновых делиниаторов (высота 10 см) для физического разделения потоков;

- Переустройство посадочных платформ (длина 40 метров для двух автобусов);

- Монтаж дополнительных камер фотовидеофиксации.

Фото - мэрии Воронежа

Конкурс на обособление полосы уже объявлен. Мэр Сергей Петрин пригласил воронежцев принять участие в обсуждении проекта. Тип остановочных навесов (открытого типа) выбран на основе опыта Курска, Рязани и Москвы. Все остановки оснастят пандусами для маломобильных граждан.

КАПРЕМОНТ 77 ОБЪЕКТОВ

Руководитель Городской дирекции единого заказчика ЖКХ Сакит Абакаров доложил о планах учреждения на 2026 год. В работе находятся:

- 77 объектов капитального ремонта и строительства (включая социальную сферу);

- 44 объекта благоустройства.

Средства в том числе и привлеченные из федерального, областного бюджетов и бюджетных кредитов направят на ликвидацию последствий атак БПЛА и аварий на коммунальных сетях. Также запланированы обследования и разработка проектно-сметной документации для будущих проектов.