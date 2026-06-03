Управляющие и ресурсные компании Воронежа в мае оштрафовали более чем на 1,3 миллиона

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В Воронеже подвели итоги проверок жилищных и ресурсоснабжающих организаций за май. За ненадлежащее содержание домов и ошибки в работе с коммунальными услугами вынесли множество постановлений о штрафах на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной жилищной инспекции 3 июня.

Больше всего нареканий вызвала работа директоров управляющих компаний — в их отношении выписано 15 штрафов на 515 тысяч рублей. В доме на проспекте Труда не следили за работой общедомового счетчика тепла, на улице Хользунова в подвале не привели в порядок электропроводку, а на улице Туполева запустили состояние дымохода на крыше. Кроме того, на Минской улице допустили залитие квартиры и лестничной клетки.

Серьезнее наказали сами управляющие компании как юрлица — три штрафа составили 645 тысяч рублей. Так, одну из компаний оштрафовали на 350 тысяч за крупные долги перед поставщиками ресурсов.

Не обошли вниманием и поставщиков услуг — им назначено семь штрафов на 192 тысячи рублей. Жителям дома на Хользунова поставляли некачественное отопление, а на Ленинском проспекте жаловались на низкий напор холодной воды. Также зафиксированы случаи подтопления уличных инженерных сетей.

Помимо денежных взысканий, руководители двух управляющих организаций получили официальные предупреждения.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что регоператор «Экотехнологии» связали жалобы воронежцев на свалки с недоработкой других служб. Мэрия назвала ситуацию с вывозом мусора «критической», а регоператор утверждал, что «более 80% жалоб горожан на самом деле относятся к зоне ответственности муниципалитетов и других служб».