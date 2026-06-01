Под Воронежем ветер повалил деревья на припаркованные автомобили

В понедельник, 1 июня, на Россошь обрушился сильный ветер, который стал причиной ЧП в жилых кварталах. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мощные порывы повалили во дворах сразу несколько тополей.

Местные жители делятся кадрами последствий разгула стихии. Так, во дворе на улице 9 Января массивное дерево рухнуло прямо на припаркованную легковушку. Судя по всему, удар пришелся на переднюю часть машины — у автомобиля разбито лобовое стекло и поврежден кузов.

По предварительным данным, в результате падения деревьев никто из людей не пострадал.

Ранее в «КП-Воронеж» сообщалось, что синоптики объявили желтый уровень опасности в связи с приближающимися грозами. Период предупреждения пролиться до утра 2 июня.