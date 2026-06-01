В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за ночных гроз

В Воронежской области действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики объявили желтый уровень опасности в связи с приближающимися грозами.

По данным метеослужб, в ближайшие часы местами по региону ожидаются грозы. Период предупреждения продлится до 06:00 2 июня.

Температура воздуха в ночное время составит от +5…+10 °C, днем до +23 °C.

Жителей и гостей региона призывают быть внимательными: при грозе рекомендуется избегать нахождения у высоких деревьев, линий электропередач и металлических конструкций.