НовостиОбщество1 июня 2026 11:34

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за ночных гроз

Непогода сохранится в регионе до утра 2 июня
Евгения ФРОЛОВА
Фото: Тимофеева Ксения

В Воронежской области действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики объявили желтый уровень опасности в связи с приближающимися грозами.

По данным метеослужб, в ближайшие часы местами по региону ожидаются грозы. Период предупреждения продлится до 06:00 2 июня.

Температура воздуха в ночное время составит от +5…+10 °C, днем до +23 °C.

Жителей и гостей региона призывают быть внимательными: при грозе рекомендуется избегать нахождения у высоких деревьев, линий электропередач и металлических конструкций.