Сотрудники «ТНС энерго Воронеж» провели уроки энергобезопасности для первоклассников

Именно в этот период возрастают риски, связанные с неосторожным обращением с электричеством. Чтобы напомнить школьникам о правилах безопасности, сотрудники «ТНС энерго Воронеж» провели интерактивные уроки, адаптированные для младших школьников. В этом году мероприятие прошло в МБОУ «Лицей №15» города Воронежа. В игровой форме специалисты объяснили первоклассникам:

- почему нельзя приближаться к трансформаторным подстанциям и открытым распределительным щиткам;

- чем опасно использование неисправных электроприборов и мокрых рук при обращении с техникой;

- что обозначают предупреждающие знаки («Стой! Напряжение!», «Опасно для жизни!»);

- как вести себя при обнаружении оборванного провода (правило «гусиного шага» и немедленный звонок взрослым).

«Такие уроки помогают понять, как правильно обращаться с бытовыми электроприборами и почему нельзя проникать на энергообъекты, — подчеркнула начальник технического сопровождения Игорь Скурятин. — Мы видим, что дети действительно усваивают информацию, особенно когда мы подаём её в интерактивной форме с практическими примерами».

Первоклассники с интересом участвовали в викторинах, смотрели тематические мультфильмы и получили от энергетиков яркие памятки и раскраски на тему электробезопасности.

