Сотрудники «ТНС энерго Воронеж» провели уроки энергобезопасности для первоклассников

Именно в этот период возрастают риски, связанные с неосторожным обращением с электричеством. Чтобы напомнить школьникам о правилах безопасности, сотрудники «ТНС энерго Воронеж» провели интерактивные уроки, адаптированные для младших школьников. В этом году мероприятие прошло в МБОУ «Лицей №15» города Воронежа. В игровой форме специалисты объяснили первоклассникам:
- почему нельзя приближаться к трансформаторным подстанциям и открытым распределительным щиткам;
- чем опасно использование неисправных электроприборов и мокрых рук при обращении с техникой;
- что обозначают предупреждающие знаки («Стой! Напряжение!», «Опасно для жизни!»);
- как вести себя при обнаружении оборванного провода (правило «гусиного шага» и немедленный звонок взрослым).
«Такие уроки помогают понять, как правильно обращаться с бытовыми электроприборами и почему нельзя проникать на энергообъекты, — подчеркнула начальник технического сопровождения Игорь Скурятин. — Мы видим, что дети действительно усваивают информацию, особенно когда мы подаём её в интерактивной форме с практическими примерами».
Первоклассники с интересом участвовали в викторинах, смотрели тематические мультфильмы и получили от энергетиков яркие памятки и раскраски на тему электробезопасности.
Будьте в курсе событий – подписывайтесь на аккаунты «ТНС энерго Воронеж» в ВК и МАХ.
Реклама ПАО "ТНС энерго Воронеж". ИНН 3663050467.