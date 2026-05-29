Областной суд оставил без изменений приговор экс-ректору ВГУ Дмитрию Ендовицкому

Фото из зала суда Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воронежский областной суд оставил без изменений приговор бывшему ректору ВГУ Дмитрию Ендовицкому. Все девять поданных апелляционных жалоб были отклонены.

Итоговое наказание для экс-ректора осталось прежним:

- 8 лет колонии строгого режима,

- Штраф в размере 3 млн рублей,

- Запрет на определенную деятельность сроком на 5 лет .

Напомним, что Дмитрий Ендовицкий был признан виновным по двум статьям. По версии следствия, в 2022 году он передал взятку в размере 600 тыс. рублей через посредника — своего подчиненного профессора Юрия Трещевского. Деньги предназначались председателю диссертационного совета ВГТУ Наталье Сироткиной за обеспечение успешной защиты докторской диссертации супруги экс-ректора Елены Ендовицкой. Кроме того, на личных устройствах подсудимого были обнаружены файлы порнографического содержания, что повлекло обвинение по соответствующей статье.

Сам Дмитрий Ендовицкий своей вины не признает, называя уголовное преследование «грязной фальсификацией» . Перед апелляционным заседанием он дал журналистам эмоциональный комментарий об условиях содержания в СИЗО, отметив:

- В тюрьме страдают... Здесь практически созданы такие условия, которые не оставляют возможностей ни для творчества, ни для каких-либо других видов деятельности.

Он выразил надежду на скорейшее этапирование в колонию, где условия он считает более приемлемыми.