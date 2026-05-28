Экс-ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий: «В тюрьме страдают, а не творят»

Экс-ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий перед судебным процессом Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

28 мая Воронежский областной суд продолжил рассматривать апелляционные жалобы на приговор бывшему ректору Воронежского государственного университета Дмитрию Ендовицкому. Ученому дали 8 лет колонии строго режима за дачу взятки. Процесс проходит в закрытом режиме, однако журналистам удалось пообщаться с осужденным до начала заседания. Экс-ректор рассказал, почему не занимается наукой в СИЗО, чего ждет от этапа в колонию и что посоветовал бы нынешним абитуриентам.

ДЕВЯТЬ ЖАЛОБ И ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Всего на не вступивший в силу приговор подано девять жалоб. Недовольными решением Ленинского райсуда остались сам бывший ректор, его защита, а также один из свидетелей по уголовному делу. Его имя не разглашается.

Поддержать осужденного пришли его друзья, коллеги по работе. В зале суда также находился и проходивший по делу с Дмитрием Ендовицким профессор Юрий Трещевский — тот самый, кто, по версии следствия, выступал посредником при передаче взятки.

Экс-ректор выходил на связь по ВКС из СИЗО. Журналисту «Комсомольской правды» удалось пообщаться с ним до заседания.

Суд продолжает рассматривать апелляционные жалобы на приговор бывшему ректору ВГУ Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«В КОЛОНИИ МОЖНО УВИДЕТЬ НЕБО»

— Как настроение? Расскажите, пожалуйста, чем сейчас интересуетесь? Занимаетесь ли вы научной деятельностью?, — спросила журналист.

— Ну, тот, кто говорит, что в тюрьме (СИЗО - прим. ред.) занимается научной деятельностью, это вранье полнейшее, — ответил Дмитрий Ендовицкий. — В тюрьме страдают. Эти условия не дают возможности ни для творчества, ни для другой деятельности, которая была бы доступна на свободе.

По словам экс-ректора, самое тяжелое позади:

- Наконец-то это заключение в тюрьме, в этих стенах закончится, и я хотя бы поеду в колонию. Там совсем другие возможности для... свободы для передвижения, там можно увидеть небо, увидеть солнце. Там совсем другое.

В целом о настроении он рассказал, что оно крайне хорошее и ученый находится в ожидании. При этом не питает иллюзий относительно решения вышестоящей судебной инстанции.

Дмитрий Ендовицкий находится в ожидании Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«ЛУЧШЕ ИМЕТЬ ДВЕ КОМПЕТЕНЦИИ»

Разговор коснулся и совсем не тюремных тем. В стране только что отгремели последние звонки, и Дмитрию Ендовицкому был задан вопрос, что бы он хотел сказать абитуриентам.

— Хочу сказать, что действительно у детей сейчас очень ответственный период выбора, куда пойти учиться. За эти два года многое изменилось на рынке труда, — отметил он.

По мнению бывшего ректора ВГУ, если раньше все массово шли в IT, то теперь приоритеты сместились:

— Сейчас лучше всего выбирать «Double skills», чтобы у тебя были двойные компетенции. Тогда ты более востребован на рынке. Но в любом случае знание иностранного языка, знание IT обязательно, кем бы ты ни был: филологом, пограничником, математиком, экономистом, юристом. Вот эти две компетенции — лингвистическая и айтишная — они должны присутствовать в любой профессии. И это надо помнить детям.

Профессор Юрий Трещевский Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ОБЕЩАННЫЙ ДАЙВИНГ И «СОВСЕМ ДРУГОЙ МИР»

На первом заседании Дмитрий Ендовицкий попросил Юрия Трещевского после освобождения заняться дайвингом. Тот тогда охотно согласился. В этот раз профессор рассказал журналисту подробнее о своем увлечении, которому отчасти завидует бывший ректор.

— Он все время мне завидовал, что я ныряю. У меня третий уровень из пяти, — поделился Юрий Трещевский.

Оказалось, подводным плаванием ученый занимается с 1973 года.

— Дайвинга-то тогда не было как такового. Нет, мы с аквалангами плавали, но в основном так, на скорость. Акваланг в руку — и на скорость пошел. Дайвингом занялся уже в 2008-м. Я люблю воду, люблю нырять. Не в водохранилище же лезть, — продолжил профессор. — Поехал в Египет и там попробовал. Потом получил в Воронеже первый уровень. Потом понырял — третий. У меня больше семидесяти погружений. Ничего страшного. Штук шестьдесят — глубоководных. Под водой совсем другой мир.

КОНТЕКСТ: КАК РЕКТОР ВГУ ОКАЗАЛСЯ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Ленинский районный суд 26 декабря 2025 года вынес приговор по громкому коррупционному делу, связанному с продажей ученых степеней в вузах. Экс-ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий был признан виновным в даче взятки за докторскую степень для своей супруги и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей. Его на тот момент подчиненный, профессор Юрий Трещевский, осужден условно на 5 лет.

Напомним, Дмитрий Ендовицкий находился в СИЗО с июня 2024 года. Он был задержан силовиками в гостинице в Москве, когда планировал лететь в Казахстан. Ему предъявили обвинение в том, что в 2022 году ученый, действуя через заведующего кафедрой ВГУ Юрия Трещевского, передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной. Целью взятки было содействие в успешной защите докторской диссертации супруги экс-ректора — Елены Ендовицкой.

Рассмотрение апелляций в Воронежском областном суде продолжается...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я не просто ректор, я - звезда»: Экс-глава ВГУ в суде отрицал торговлю научными степенями (Подробнее...)

«Надеюсь, суд не будет брать грех на душу»: в Воронеже начали рассматривать дело экс-ректора ВГУ (Подробнее...)