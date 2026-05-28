Под Воронежем отправили в СИЗО похитителей 11-летнего мальчика

Стражи порядка оперативно вычислили нужную квартиру, освободили испуганного мальчика и передали его родителям

В Воронежской области арестовали 21-летнюю девушку из Лисок и ее 25-летнего сожителя, подозреваемых в похищении ребенка группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил молодых людей в СИЗО до 26 июля, а в ближайшее время им предъявят официальное обвинение. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 28 мая.

Дикая история произошла вечером 26 мая на городском пляже в районе улицы Героя Машина. Пьяная пара устроила словесную перепалку с отдыхавшим там 11-летним школьником... Решив «проучить» мальчика, сожители затолкали его на заднее сиденье своего автомобиля и увезли в собственную квартиру на улице 40 лет Октября, где стали насильно удерживать.

Ребенка спасла бдительность других подростков, которые стали очевидцами похищения и тут же обо всем рассказали полиции. Стражи порядка оперативно вычислили нужную квартиру, освободили испуганного мальчика и передали его родителям. Сейчас следователи СК уже провели обыск в жилье подозреваемых, осмотрели их машину и допросили свидетелей, чтобы закрепить доказательства по уголовному делу.