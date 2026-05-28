Под Воронежем у экс-полицейского Игоря Качкина забрали дом площадью около 500 квадратов

Суд решил забрать в пользу государства дом бывшего воронежского гаишника Игоря Качкина. Иск подала прокуратура, когда в ходе проверки выяснилось, что элитное жилье стоимостью в миллионы на самом деле куплено нечестно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 28 мая.

Напомним, . Основанием для конфискации стали материалы контроля за доходами и расходами госслужащего за период с 2013 по 2018 год, которые не соответствовали его официальным заработкам.

Дом площадью около 500 квадратных метров был оформлен на родителей экс-полицейского. Однако проверка показала, что у пожилых людей не было официальных доходов, чтобы позволить себе такое строительство. В реальности же имущество принадлежало самому Качкину, который просто записал его на близких, чтобы скрыть свои реальные расходы и не отчитываться о них по закону.

Это уже не первый подобный случай с бывшим высокопоставленным полицейским. В апреле 2022 года Советский районный суд Воронежа удовлетворил иск и изъял в доход государства 18 квартир, принадлежавших Качкину и его родителям. А в феврале 2023 года их число увеличилось до 22. Общая стоимость недвижимости тогда составила 44,6 млн рублей. Кроме того, с самого экс-полицейского было взыскано еще 5 млн рублей. Сейчас решение об изъятии последнего особняка принято судом первой инстанции, но оно еще может быть обжаловано.