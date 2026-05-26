Мышка воронежских волонтеров усыновила троих слепых полевок, оставшихся без мамы

Их нашла собака местных жителей. По словам волонтеров, детеныши беспомощно барахтались в траве Фото: "Сердце леса" ВКонтакте..

В воронежский центр защиты диких животных «Сердце леса» поступили три крошечных слепых детеныша полевки. Малышей, оставшихся без дома, спасла декоративная мышка одного из волонтеров — она приняла подкидышей и сейчас выкармливает их вместе со своими собственными мышатами. Об этом сообщили добровольцы в своем сообществе ВК.

Накануне, 25 мая, попавших в беду грызунов обнаружили в полях в районе Ботанического сада. Их нашла собака местных жителей. По словам волонтеров, детеныши беспомощно барахтались в траве, а их родной норы поблизости не оказалость. Люди не оставили найденышей в опасности, забрали их и оперативно передали специалистам центра для спасения.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что волонтеры выхаживают двух детенышей каменной куницы. Первого зверька, получившего кличку Сага, доставили 22 мая сильно истощенным и с обезвоживанием. Сейчас он идет на поправку.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные новости региона.