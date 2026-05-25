Воронежские волонтеры выхаживают двух детенышей каменной куницы

Фото из сообщества «Куньи | Помощь» ВК Фото: Предоставлено.

Первую куницу, получившую кличку Сага, доставили 22 мая сильно истощенной и с обезвоживанием. При обследовании (УЗИ, рентген, анализы крови) врачи выявили газы в желудке и кишечнике, критически низкий уровень гематокрита. Первоначальные прогнозы были неблагоприятными, однако 24 мая добровольцы в сообществе «Куньи | Помощь» обрадовали, что состояние животного улучшилось.

— Слизистые порозовели, обезвоживание ликвидировано, а вес увеличился с 380 до 484 граммов. Сага начала самостоятельно есть и пить, лечение продолжается, — уточнили волонтеры.

Второго детеныша нашли 24 мая на территории сахарного завода недалеко от Воронежа. Добровольцы забрали его в центр и назвали Фролкиным в честь вратаря футбольного клуба «Факел»:

— Чтобы всю добычу ловил, — говорят зоозащитники.

Вес самца составляет 525 граммов, его возраст оценивается в 50–60 дней.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.