В Левобережном районе Воронежа дали воду после ремонта трубы

После включения водоснабжения из кранов временно может течь измененная в цвете вода Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном участке сети в Левобережном районе Воронежа. Аварийная бригада заменила около шести метров изношенного трубопровода, после чего проверила новый участок на герметичность. 25 мая в 23:40 специалисты открыли задвижки и полностью восстановили подачу холодной воды в жилые дома. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж утром 26 мая.

После включения водоснабжения из кранов временно может течь измененная в цвете вода. В обслуживающей компании пояснили, что это естественный процесс: пока трубы оставались пустыми, они контактировали с кислородом и покрылись тонким слоем ржавчины. Сейчас магистральные сети активно промываются и очищаются, а сама вода полностью безопасна по своему биологическому и химическому составу.

Напомним, коммунальная авария, из-за которой с 23 мая без холодной воды остались рынок, ресторан фастфуда и три многоэтажки на улицах Димитрова и Порт-Артурской, обернулась затяжным ремонтом из-за сложных условий. Рабочим сначала пришлось согласовывать и сносить мешавший забор, а затем — копать осыпающийся от жидкой грязи котлован, в условиях тесноты обходя соседние кабели и трубы.

