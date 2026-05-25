Коммунальная авария случилась неподалеку от воронежской гимназии №10

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очевидцы сообщают о серьезном разливе воды возле воронежской гимназии №10. Судя по фото, опубликованным 25 мая в соцсетях, прилегающую территорию частично затопило.

В мэрии города оперативно прокомментировали ситуацию. Как пояснили в администрации учебного заведения, сам инцидент произошел за пределами школьной территории — в одном из соседних домов прорвало канализационную трубу.

На данный момент из-за потопа затруднен проход через одну из калиток. Чтобы минимизировать неудобства для учеников и их родителей, администрация школы открыла остальные входы на территорию.

Кстати, до этого коммунальная авария случилась на Левом берегу Воронежа. Из-за поломки на водоводе пришлось ограничить подачу холодной воды в трех многоэтажках на улицах Димитрова и Порт-Артурской, а также на местном рынке и в ресторане фастфуда. Специалисты РВК-Воронеж ремонтируют трубу третьи сутки. Подробности сайт VRN.KP сообщал ранее.

Напомним, «КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.