Воронежец Руслан Литвинов взял второй Кубок России в составе «Спартака»

Воспитанник воронежского футбола Руслан Литвинов снова выиграл Кубок страны. 24 мая в «Лужниках» его «Спартак» в напряженном Суперфинале вырвал победу у «Краснодара». За матчем на трибунах наблюдали 73 тысячи болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака» у себя в соцсетях.

Основное время закончилось со счетом 1:1. Сначала Пабло Солари вывел москвичей вперед, но «Краснодар» отыгрался благодаря голу Дугласа Аугусто. В итоге в серии пенальти главным героем стал вратарь «Спартака» Илья Помазун — его выпустили на поле специально под одиннадцатиметровые на 94-й минуте. Он потащил два удара (от Боселли и Ленини), а вот спартаковцы пробили без промахов.

Руслан Литвинов отыграл на поле все 90 с лишним минут и помог команде завоевать этот трофей. Для самого «Спартака» это пятый Кубок в истории, а для нашего земляка — второй. Прошлый раз Руслан поднимал этот кубок над головой в 2022 году, когда красно-белые обыграли «Динамо».

